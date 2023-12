Primeira-dama Janja - Antônio Cruz/Agência Brasil

Publicado 11/12/2023 22:03 | Atualizado 12/12/2023 09:26

O perfil no X, antigo Twitter, da primeira-dama Janja Lula da Silva foi hackeado na noite desta segunda-feira (11). Diversas mensagens ofensivas foram postadas e às 21h37 o invasor confirmou que conseguiu entrar na conta e ainda interagiu com usuários que comentavam as postagens. A Polícia Federal (PF) investiga o caso.

A conta publicou mensagens com xingamentos ao presidente Lula e contra a própria Janja, além de ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Lula é um vagabundo, eu traio ele com o Neymar vai Neymar", dizia uma das mensagens publicadas. Em outra publicação, Moraes é chamado de "bandido".

Já às 22h07, o hacker chegou a divulgar um "comunicado oficial", em áudio, em uma das postagens na conta de Janja. "Eu quero avisar que estou ciente que a PF está investigando isso daqui. Eu não estou nem aí, eu sei que vai dar alguma coisa, talvez dê, talvez não dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal", diz o aúdio.

A Polícia Federal (PF) confirmou que já está investigando o caso e que a plataforma X já foi acionada. Segundo a assessoria da instituição, foi solicitada a "derrubada da conta" da primeira-dama. Cerca de uma hora depois, as mensagens com ataques e ofensas foram apagadas.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, chamou os hackers de "canalhas criminosos" e afirmou que os perfis que compartilharem e comentarem as publicações "destilando seu ódio, preconceito e violência" também serão identificados. O presidente Lula compartilhou o post.

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) defendeu punição: "O modus operandi fascista é surpreendentemente previsível na hora de cometer crimes: invadem o perfil de uma mulher admirável como a Janja e postam ataques machistas e misóginos, deixando a digital completa do tipo de gente por trás dos ataques. Só não vale dizer depois que eram infiltrados... Que os responsáveis sejam punidos rápida e exemplarmente!".