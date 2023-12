Aposta simples custa R$ 5 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/12/2023 08:18 | Atualizado 12/12/2023 08:18

A Mega-Sena irá sortear nesta terça-feira, 12, um prêmio de R$ 3 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

As apostas do concurso 2.667 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou na internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Mega da Virada

As apostas para concorrer ao prêmio da Mega-Sena da Virada já podem ser feitas, em cartão específico, nas lojas lotéricas e também pela internet. Considerado o principal concurso das Loterias Caixa no ano, a Mega da Virada em 2023 tem prêmio estimado em R$ 550 milhões, o maior valor da história, de acordo com a Caixa Econômica Federal.



Esse sorteio não acumula para outros concursos. Se ninguém acertar a faixa principal, de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco acertos, e assim por diante. O sorteio do concurso nº 2.670 será no dia 31 de dezembro, o último do ano, às 20h, pelo horário oficial de Brasília.