Trem da linha 7-Rubi descarrilou nas proximidades da estação Vila Aurora - Reprodução: TV Globo

Publicado 15/12/2023 10:13 | Atualizado 15/12/2023 10:16

Um descarrilamento de trem da Linha 7-Rubi na madrugada desta sexta-feira, 15, provoca transtornos aos passageiros que utilizam o meio de transporte. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a falha em um veículo de manutenção, em teste e não tripulado, aconteceu por volta das 3h50, na região da Estação Vila Aurora, na Zona Norte de São Paulo. Ao tentar embarcar em um dos trens, uma mulher desmaiou. Ela foi socorrida por um segurança da estação.

O acidente, que aconteceu durante a madrugada, fez com que os trens precisassem circular em via única. As plataformas das estações Vila Aurora e Jaraguá seguem lotadas, com diversos atrasos.

A CPTM se desculpou pelo ocorrido e disse que acionou a equipe de manutenção, mas não há previsão para que o serviço de transporte seja normalizado.

Segundo a Companhia, os trens partem de Jundiaí e seguem até a Estação Vila Aurora.

Já os trens que partem da Estação Brás estão intercalando o desembarque entre as Estações Vila Aurora e Jaraguá.



"Para minimizar o impacto aos passageiros, o Serviço 710 — que permite a viagem entre as duas linhas sem a necessidade de transferência de trens — está temporariamente suspenso. Desta forma, o passageiro de ambas as linhas precisa desembarcar no Brás para poder seguir viagem", disse a CPTM.



Além disso, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado para atender os passageiros entre as estações Pirituba e Perus.

*Com informações do Estadão Conteúdo