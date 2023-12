Sabatina na CCJ do Senado do subprocurador Paulo Gonet - Lula Marques/ Agência Brasil

Sabatina na CCJ do Senado do subprocurador Paulo GonetLula Marques/ Agência Brasil

Publicado 15/12/2023 15:25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou nesta sexta-feira, 15, o subprocurador-geral da República Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Na quarta-feira, 13, Gonet foi aprovado no plenário do Senado por 65 votos favoráveis e 11 contrários. Eram necessários 41 votos para a aprovação. Mais cedo no mesmo dia, o então indicado de Lula passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e teve 23 votos favoráveis. A CCJ é composta por 27 senadores.

Gonet seguiu a tradição dos últimos indicados ao comando da Procuradoria-Geral da República e teve uma aprovação por ampla margem no Senado. Seu antecessor, Augusto Aras, teve 55 votos favoráveis e 10 contrários em sua segunda indicação. Na primeira, foram 68 votos favoráveis e 10 contrários.

Na quinta-feira, 14, o agora PGR se reuniu com Lula no Palácio do Planalto. Sua posse está prevista para segunda-feira, 18.