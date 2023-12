Vídeo postado no Facebook por Bolsonaro, e depois apagado, foi recuperado pela PGR - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/12/2023 18:53

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta sexta, 15, ao Supremo Tribunal Federal (STF) relatório técnico que comprova a recuperação de vídeo postado e apagado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 10 de janeiro de 2023, dois dias após os atos golpistas que devastaram Brasília. O relatório, o vídeo e as informações sobre a postagem foram juntados aos autos do Inquérito que mira incitação da intentona golpista.

A preservação do material havia sido solicitada pela PGR em janeiro, mas a Meta, responsável pelo Facebook, sustentou que o conteúdo não está disponível porque a empresa não foi intimada "em tempo hábil".

O subprocurador-geral Carlos Frederico Santos pediu que seja investigada a conduta do ex-presidente e da própria Meta. Para a PGR, a recuperação do vídeo viabiliza a continuidade da persecução penal contra Bolsonaro, assim como a apuração da responsabilidade da Meta quanto à não preservação do conteúdo.

O relatório foi produzido pela Secretária de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF e analisa vestígios digitais da publicação feita pela conta do ex-presidente.

No dia 10 de janeiro, Bolsonaro teria compartilhado no Facebook trecho de entrevista concedida pelo procurador do Estado do Mato Grosso do Sul Felipe Marcelo Gimenez à Rádio Hora 92,3, com mensagens que questionavam o resultado e a validade das eleições gerais de 2022.O conteúdo foi apagado duas horas depois.