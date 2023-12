Briga em trem causou pânico em passageiros - Reprodução

Briga em trem causou pânico em passageirosReprodução

Publicado 16/12/2023 12:01

São Paulo - Um passageiro da linha 12-Safira morreu atropelado por um trem nesta sexta-feira (15) após tentar escapar de uma briga no vagão e descer em uma via entre duas estações. O caso aconteceu por volta das 20h.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os passageiros, após o tumulto causado pela briga, acionaram o botão de emergência para que o trem parasse. Depois que as portas foram abertas um grupo de pessoas deixou o vagão em direção à via.

A vítima foi atingida por um trem que seguia na direção oposta. Um vídeo gravado no momento mostra que muitos passageiros temiam que a briga fosse na verdade um arrastão, fazendo com que ficasse mais desesperados.

Foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para resgate e apoio no atendimento da ocorrência. Os dois homens foram identificados e levados ao 63º DP (Vila Jacuí), onde foi registrado boletim de ocorrência.



Para a equipe de segurança retirar totalmente as pessoas dos trilhos, os trens circularam com restrição de velocidade até 21h, quando a operação foi restabelecida.



A CPTM lamentou o ocorrido e reiterou que não tolera nenhum tipo de violência contra vida nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou de passageiros que utilizam o sistema, e vai colaborar com a investigação policial, inclusive, com o resgate de imagens do trem.