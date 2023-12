Cerveja e bebidas açucaradas podem atrapalhar a hidratação durante o verão - Divulgação

Cerveja e bebidas açucaradas podem atrapalhar a hidratação durante o verãoDivulgação

Publicado 17/12/2023 09:14

Rio - Dias ensolarados e abafados e, por vezes, seguidos de pancadas de chuva ao entardecer, com temperatura passando dos 40 graus, típicas do verão, que começa no dia 22 de dezembro. Com esse cenário, é fundamental para a saúde manter o corpo hidratado, já que a desidratação compromete o bom funcionamento dos órgãos vitais. Água, água de coco, sucos naturais e chás ajudam a manter o corpo hidratado. Mas, e cerveja?

De acordo com a Associação Brasileira de Nutrologia, a água é peça-chave para o metabolismo celular, regulação da temperatura corporal e lubrificação dos tecidos. Não é à toa que a água corresponde a 60% da constituição do corpo humano.



A nutricionista Julia Quinet, membro do serviço de Nutrição do Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, Zona Norte do Rio, afirma que a reposição de líquidos é vital para garantir a saúde, sobretudo no verão. Ela explica por que a água é o elemento mais importante para o organismo. "Ela ajuda no transporte de substâncias para dentro do sistema circulatório e linfático. Ou seja, leva nutrientes para dentro das células e elimina toxinas do nosso organismo, através do suor e da urina. O ideal é o consumo de 1,5 a 2 litros/dia. Outros líquidos ou bebidas que contenham adoçantes, açúcar e bebidas alcoólicas, como a cerveja, podem dar mais trabalho para o organismo e atrapalhar o processo de hidratação e eliminação de toxinas", afirma.



A principal dica para amenizar os efeitos negativos da cerveja é intercalar com a ingestão de água. “Entre um copo e outro da cerveja consuma água. Isso vai fazer com que você beba menos quantidade de cerveja e ainda estará amenizando os impactos do álcool no seu organismo. Um outro ponto importante é estar atento ao tamanho do gole. Goles pequenos podem fazer com que a quantidade de cerveja consumida seja reduzida, com prejuízo menor ao organismo”, ensina Julia.



Para quem tem dificuldade em beber água, a nutricionista dá algumas dicas para manter a hidratação:



- Deixe sempre por perto garrafinha com água, isso facilita a ingesta;

- Use aplicativos que ajudam no consumo de água a cada hora;

- Se você tem dificuldade de ingerir água especificamente, acrescente rodelas de

frutas cítricas para saborizar;

- Inclua chás gelados ao longo do dia;

- Invista em frutas ricas em água como: melancia, melão e abacaxi;

- Estabeleça metas diárias (calcule a ingestão de água que você costuma beber e acrescente 500ml a mais sobre o resultado final).



E fique atento! Boca e pele secas, dor de cabeça, urina densa e muito amarelada, sonolência, fraqueza, indisposição, constipação e até ansiedade e estresse podem ser sinais de que o organismo está com déficit de água.