O presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de posse do novo procurador-geral da República, Paulo GonetFoto: Agência Brasil

Publicado 18/12/2023 15:00

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), fez no início da tarde desta segunda-feira, 18, publicação no X (antigo Twitter), sobre as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na posse do novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, ocorrida mais cedo.

"Fala do presidente Lula durante a posse do novo procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, na manhã desta segunda-feira. Uma fala em defesa do Ministério Público e da democracia. Boa sorte ao novo procurador, que seu trabalho engrandeça e fortaleça as instituições", escreveu o deputado.

Na cerimônia de posse de Gonet como chefe da Procuradoria-Geral da República estavam presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e a PGR interina, Elizeta Ramos, entre outras autoridades.