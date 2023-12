Renato Cariani é alvo de investigação da PF contra o tráfico de drogas - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 20:06

O influenciador fitness Renato Cariani, de 47 anos, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (18) por tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Cariani compareceu à sede da PF em São Paulo, onde prestou depoimento por mais de quatro horas sobre um alegado esquema de desvio de produtos químicos destinados à produção de substâncias ilícitas, como crack e cocaína.

De acordo com as autoridades, o tráfico é equiparado porque Cariani supostamente não teria envolvimento direto com drogas ilícitas, mas sim com produtos químicos utilizados na preparação dessas substâncias entorpecentes.



Apesar das acusações graves, Renato Cariani permanece em liberdade, pois a Justiça negou, nesta segunda-feira (18), o pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público.