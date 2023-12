Policiais encontraram a criança morta dentro de uma van escolar - Reprodução: redes sociais

Policiais encontraram a criança morta dentro de uma van escolarReprodução: redes sociais

Publicado 19/12/2023 08:03 | Atualizado 19/12/2023 08:03

Um menino de quatro anos foi encontrado morto dentro de uma van escolar na Mooca, na Zona Leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 18, segundo a Polícia Militar (PM). Ele estava embaixo de um dos bancos e não saiu do veículo quando o profissional responsável por levá-lo à creche chegou ao local.



De acordo com a PM, por volta das 16h houve um chamado para uma ocorrência na rua Barra do Turvo. Ali, os policiais encontraram a criança morta dentro de uma van escolar.