Aeronave caiu na Praça das Jaboticabeiras - Reprodução: redes sociais

Publicado 23/12/2023 10:50 | Atualizado 23/12/2023 12:11

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado, 23, em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos quatro pessoas morreram.

A aeronave caiu na Praça das Jaboticabeiras. Com o impacto, o avião pegou fogo. Duas vítimas foram carbonizadas, enquanto uma terceira chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados e deram início à investigação, com coleta de dados e verificação de danos causados à aeronave, ou pela aeronave.



"O Cenipa tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", disse em nota.