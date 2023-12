Triatleta Luisa Baptista foi atropelada em São Carlos, SP - Divulgação

Publicado 24/12/2023 09:38

Durante a manhã deste sábado (23), a triatleta Luisa Baptista, de 29 anos, foi vítima de um atropelamento enquanto realizava seu treino na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329) entre os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. Luisa foi internada em estado grave na Santa Casa de São Carlos, no interior de São Paulo.

O local em que o acidente aconteceu costuma ser usado para treinos de ciclismo por ser vazio. A triatleta sofreu fraturas na costela, pneumotórax, clavícula e perna, e traumatismo craniano. De acordo com a equipe do Sesi São Carlos, o motorista da moto fugiu sem prestar socorros. O boletim de ocorrências aponta que o motociclista não é habilitado e o caso foi registrado como lesão corporal culposa.

Luisa Baptista é natural da cidade de Araras, no interior paulista, e foi campeã no individual e na categoria mista, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Luisa também representou o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A triatleta é prata, em 2018, e bronze, em 2017, em duas etapas da Copa do Mundo de Triatlo.

Nota do Sesi São Carlos

Informamos que a atleta de Triatlhon Luísa Batista, da equipe do SESI São Carlos, sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã deste sábado, 23 de dezembro, numa estrada no distrito de Santa Eudoxia. Com informações atualizadas, segundo a perícia policial, foi constatado, no momento do acidente, o envolvimento de uma moto, que se chocou com a bicicleta. Luísa segue internada na Santa Casa de São Carlos. O SESI São Carlos está prestando toda a assistência à atleta e sua família.

Nota do Comitê Olímpico do Brasil