Fábrica de tecidos destruída após incêndio - Reprodução/TV Globo

Fábrica de tecidos destruída após incêndioReprodução/TV Globo

Publicado 25/12/2023 13:48 | Atualizado 25/12/2023 13:49

Um incêndio em uma fábrica têxtil na Rua Itaperima, no bairro Água Rasa, zona leste de São Paulo, tem mobilizado equipes do Corpo de Bombeiros desde às 21h do domingo, 24, véspera de Natal. Ainda nesta segunda-feira, 25, equipes atuam no local para conter as chamas.



De acordo com a corporação, não há registro de vítimas, mas houve colapso da estrutura da fábrica e as operações de apagamento do fogo continuam em andamento. O fogo começou por volta das 21h.

Ainda de acordo com os Bombeiros, 16 viaturas foram enviadas para o local e a Defesa Civil foi acionada. Duas casas vizinhas foram desocupadas temporariamente.