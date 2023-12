Patrick Pereira do Nascimento morreu em SP após ser atingido por linha com cerol - Reprodução

Publicado 26/12/2023 16:08

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 19 anos atingido por uma linha de pipa com cerol na tarde de segunda-feira, 25, dia do Natal. O crime ocorreu quando ele pilotava sua moto na Avenida Inajar de Souza, na Vila Nova Cachoerinha, na zona norte da capital paulista. A perícia foi acionada ao local.

"PMs rodoviários atenderam a ocorrência e, no local, encontraram a vítima caída cerca de dois metros da sua Honda CG 160", afirmou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local. Ele estava acompanhado de sua namorada, que teve ferimentos leves. Foi constatado que ambos não usavam capacete.

O cerol é uma mistura de cola e vidro usada para tornar as linhas de pipa mais cortantes. O uso de cerol e de outros materiais cortantes está proibido no Estado de São Paulo desde 2019, quando foi aprovada a Lei 17.201.

De acordo com a polícia, no caso do ferimento que a moça sofreu, ela foi orientada quanto ao prazo de seis meses para fazer a representação criminal. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal no 72º DP (Vila Penteado).