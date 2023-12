A Polícia Militar foi acionada por uma parente da vítima no dia do ocorrido - Divulgação/PMBA

A Polícia Militar foi acionada por uma parente da vítima no dia do ocorridoDivulgação/PMBA

Publicado 27/12/2023 09:15

Bahia - Uma adolescente de 15 anos foi vítima de um estupro coletivo na noite de véspera de Natal, no domingo (24), na cidade de Santana, no oeste da Bahia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o crime teria acontecido após ela e duas amigas, de 13 e 17 anos, chegarem a uma suposta festa natalina em uma casa no bairro de Dom Bosco, na periferia do município.

O delegado Leyvison Rodrigues disse ao Estadão que as jovens estavam na praça central de Santana quando foram convidadas por dois rapazes, por volta das 21h30, para o evento. Pouco tempo depois de chegarem ao local, a jovem de 15 anos foi encurralada na cozinha por outros três adolescentes. Uma das suas amigas tentou impedir o ato, mas acabou agredida fisicamente pelo trio.

Nove pessoas - seis homens e as três meninas - estavam na casa quando o crime ocorreu, de acordo com o delegado.

Depois do estupro coletivo, as garotas foram expulsas da residência e a vítima da violência sexual buscou socorro na casa de uma tia, que acionou a Polícia Militar. Ela e a amiga que tentou defendê-la foram atendidas no Hospital Municipal Dr. Francisco Flores e liberadas em seguida.

Enquanto era ouvida pela polícia, a vítima de estupro contou que já havia sido abusada sexualmente antes por um dos rapazes que a violentou durante a suposta festa. Esse suspeito foi apreendido por policiais militares na madrugada de segunda-feira (25), no Hospital Municipal de Santana. Ele precisou de atendimento médico após ser agredido por moradores do bairro onde o estupro aconteceu.

"Eles o reconheceram como um dos responsáveis. Já sabíamos da ocorrência e estávamos tentando localizar os três suspeitos. O hospital entrou em contato com a delegacia e comunicou que um deles estava lá", disse Rodrigues.

O suspeito está, desde então, apreendido em uma sala separada das demais na Delegacia de Santa Maria da Vitória, a 52 quilômetros de Santana. O crime foi registrado nesse município porque a Delegacia de Santana estava fechada, devido ao esquema de plantão de final de ano.

Nos próximos dias, o jovem deve seguir para internamento provisório de 45 dias em Salvador, Feira de Santana ou Vitória da Conquista, segundo o delegado.

Os outros dois adolescentes suspeitos de estuprarem a garota já foram identificados, mas é preciso aguardar uma decisão judicial para realizar a apreensão de ambos.

Os jovens que convidaram as garotas para a festa também serão investigados pela Delegacia Territorial de Santana, para onde o caso foi remetido.

"Suspeita-se que tudo foi orquestrado. E eles são responsáveis por levá-las até lá. Eles não foram conduzidos até aqui para serem ouvidos porque os pais os esconderam dos policiais militares", afirmou Rodrigues.

O proprietário da casa onde ocorreu o estupro, que é maior de idade, não estava na residência durante a ocorrência. Ainda assim, será investigado por expor adolescentes a constrangimento, participação em crime de estupro e associação criminosa. Ele foi ouvido pela polícia na manhã da quarta-feira (27).

Estupros são recorrentes na região, diz delegado

De acordo com Rodrigues, titular da Delegacia de Santa Maria da Vitória, só neste mês, quatro pessoas foram presas na unidade pelo crime de estupro. Na última quinta-feira (21), ele participou de uma reunião com gestores públicos em Jaborandi, também no oeste baiano, sobre a incidência de crimes sexuais.

"Naquela ocasião, eu disse que aqui parece que tem uma maldição. Temos uma enorme quantidade de estupro e violência sexual. Parece que está incutido na cultura do lugar. Mas estupro coletivo como esse, em Santana, é o primeiro que registramos em seis anos em que estou aqui", afirmou o delegado.

Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), escreveu a Polícia Civil da Bahia em nota, mais detalhes sobre o caso não serão informados.