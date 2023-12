Embarcação pegando fogo na praia - Foto: Reprodução/Internet

Embarcação pegando fogo na praiaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 28/12/2023 22:21

Uma lancha com 11 pessoas pegou fogo em alto-mar na tarde desta quinta-feira, 28, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O motivo do incêndio ainda é investigado. Dois tripulantes foram socorridos para um hospital da cidade.