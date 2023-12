Advogada Amanda Partata foi presa suspeita de matar o ex-sogro e a mãe dele envenenados, em Goiânia - Reprodução

Publicado 29/12/2023 12:25 | Atualizado 29/12/2023 12:40

A Polícia Civil de Goiás indiciou nesta sexta-feira, 29, a advogada Amanda Partata pelos assassinatos de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e da mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86 . Ela vai responder pelos crimes de duplo homicídio qualificado, por motivo torpe, e por envenenamento e pela tentativa de homicídio qualificado do marido de Luzia, que não teve a identidade revelada.

De acordo com o relatório divulgado pela Polícia Científica de Goiás na quinta-feira, 28, Amanda teria colocado uma substância "extremamente tóxica" nos doces , geralmente utilizada na indústria e cujo nome não foi revelado por questões de segurança, e que pequenas quantidades já seriam capazes de "causar danos irreversíveis ao organismo".

No dia 17 de novembro, Leonardo e Luzia Tereza começaram a passar mal após comerem doces encomendados da confeitaria Perdomo Doces, em Goiânia, durante um café da manhã com Amanda. O marido da idosa também estava presente, mas não ingeriu nada durante a reunião. Com sintomas de vômito, dores abdominais e diarreia, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Santa Bárbara e internados, mas não resistiram e faleceram no mesmo dia.

As suspeitas recaíram sobre Amanda Partata, que chegou a ser internada junto a Leonardo e Luzia Tereza, mas foi liberada no mesmo dia. De acordo com o delegado Carlos Alfama, ela teria comprado diversos alimentos de café da manhã e levado para a casa das vítimas.



O objetivo seria se vingar do médico Leonardo Pereira Alves Filho, com quem teve um breve relacionamento de um mês e meio. Ele, inclusive, chegou a abrir um boletim de ocorrência após a ex-namorada perseguí-lo nas redes sociais com perfis falsos e utilizá-los para fazer ameçadas.

Inicialmente acusada de envenamento nos produtos, a Perdomo recolheu os lotes do doce consumido nas mortes e deu acesso irrestrito a rede do estabelecimento a Polícia Civil de Goiás e ao Procon. No entanto, nenhum dos orgãos conseguiram averiguar qualquer irregularidade e descartaram a participação da confeitaria no crime.