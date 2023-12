Leonardo e Luzia Tereza morreram após consumirem doces envenenados em 17 de dezembro - Reprodução

Leonardo e Luzia Tereza morreram após consumirem doces envenenados em 17 de dezembroReprodução

Publicado 27/12/2023 11:38 | Atualizado 27/12/2023 11:49

A chefe do laboratório de análises químicas e toxicológicas da Polícia Científica de Goiás, Mayara Cardoso, informou nesta quarta-feira, 27, que a substância oxido inorgânica, geralmente utilizada na indústria e cujo nome não foi revelado por questões de segurança, encontrada nos corpos de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e Luzia Tereza Alves, de 86, é considera "extremamente tóxica" e que pequenas quantidades já seriam capazes de "causar danos irreversíveis ao organismo".

Na análise dos corpos das vítimas foram encontradas as substâncias tanto no sangue quanto no estômago e a polícia descartou qualquer possibilidade de morte natural. O uso de pesticidas e envenamento por ingestão líquida, considerada mais rápido para causar o efeito de intoxicação, foram apontados inicialmente, mas descartados durante a investigação.

Ainda de acordo com a Polícia Científica, mãe e filho foram envenados ao consumirem dois potes de doce durante o café da manhã no dia 17 de dezembro, em Goiânia. Eles estavam acompanhados de Amanda Partata, ex-nora de Leonardo. Segundo as investigações, a advogada teria decidido cometer o crime após o término do relacionamento com o filho da vítima. Ela está presa desde o dia 20 de dezembro, mas nega as acusações.



*Matéria em atualização