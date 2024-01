Presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PR) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PR)Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e a Confederação Israelita do Brasil (Conib) trocaram farpas públicas nos últimos dias por conta de uma ação da entidade contra um jornalista. Após ser apontada como responsável pelo urso de "jargão clássico do antissemitismo", a parlamentar disse em seu perfil no X (antigo Twitter) que a confederação "não tolera as críticas ao governo de ultradireita de Israel", se referindo ao primeiro-ministro Binyamin Netanyahu.



Gleisi afirmou nesta terça-feira, 2, que a entidade a acusa injustamente de preconceito e antissemitismo. "Nunca fizemos nem estimulamos declarações ou atitudes antissemitas, pois respeitamos todos os povos e religiões. Criticamos sim e continuaremos criticando o massacre do povo palestino pelo governo Netanyahu, em Gaza e na Cisjordânia, que há muito extrapolou o legítimo argumento da defesa de Israel e se transformou em operação de genocídio."

A resposta de Gleisi foi à nota de repúdio publicada pela Conib contra ela, no último 31 de dezembro, em que a entidade diz que a parlamentar "insiste em defender" o jornalista Brenno Altmann, e acusa a confederação de ter "dupla lealdade", o que a entidade aponta como "jargão clássico do antissemitismo".