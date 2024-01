Avião SC-105 Amazonas é utilizado nas buscas - Divulgação/FAB

Publicado 03/01/2024 09:58

São Paulo - As buscas pelo helicóptero que desapareceu a caminho do litoral de São Paulo no último dia (31) continuam nesta quarta-feira (3). Confira o que se sabe até o momento sobre o ocorrido:

A aeronave saiu em do aeroporto de Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, e tinha como destino a cidade de Ilhabela, no litoral do estado. No entanto, o helicóptero saiu do radar e seu último contato com a torre aconteceu quando passava pela cidade de Caraguatatuba, na mesma região do estado.

Um vídeo gravado por Letícia Rodzewics , uma das pessoas que entrou na aeronave, mostra que havia bastante neblina durante o voo. ''Tá perigoso. Muita neblina, estou voltando'', disse na gravação.

O voo partiu da região metropolitana às 13h15 e o último contato feito aconteceu às 15h.

Buscas

A Força Aérea Brasileira comanda as buscas. Para auxiliar a missão, foi acionado o Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano, responsável por ações de busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas. Para isso estão a bordo da aeronave 15 tripulantes especializados.

De acordo com a FAB, o SC-105 Amazonas, avião utilizado nas buscas, é equipado com um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar, com alcance de até 360 quilômetros. Um sistema de comunicação via satélite também permite o contato com outras aeronaves ou centros de coordenação de salvamento (Salvaero), mesmo em voos a baixa altura.

“A aeronave ainda conta com um sistema eletro-óptico de busca por imagem e por espectro infravermelho. Isso permite realizar buscas pelo calor, detectando, por exemplo, uma aeronave encoberta pela vegetação ou uma pessoa no mar”, explicou a FAB.

Aeronave não tinha permissão para realizar táxi-aéreo

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o helicóptero utilizado no passeio não tinha permissão para realizar o serviço de táxi-aéreo.

''Em relação à citada aeronave, consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) que o helicóptero se encontra em situação normal de aeronavegabilidade, conforme registro em anexo, sem permissão para realização de serviço de táxi-aéreo'', diz a ANAC em nota enviada à reportagem.

