Luciana e Letícia Rodzewics estavam na aeronaveReprodução

Publicado 02/01/2024 10:11 | Atualizado 02/01/2024 10:57

São Paulo - Luciana Rodzewics Santos e Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, mãe e filha, embarcaram no helicóptero que desapareceu a caminho de Ilhabela, no litoral paulista , no último domingo (31). Na aeronave, também estavam um amigo da família, Rafael Torres, e o piloto da aeronave, que não teve sua identidade divulgada.

Luciana, de 45 anos, trabalha no ramo da moda, e também da venda de sal, como mostram as redes sociais. Ela e Letícia, de 20 anos, moram na Região Metropolitana de São Paulo. Rafael foi quem convidou as duas para o passeio.

Durante o passeio, Letícia teria informado ao seu namorado que, devido ao mau tempo na região, estava voltando para São Paulo. Ela também enviou imagens que mostraram uma forte neblina em volta do helicóptero.

Imagem registrada por Letícia expõe mau tempo durante o passeio Reprodução

O último contato com a torre de controle foi às 15h10 de domingo, quando sobrevoava Caraguatatuba, no litoral norte paulista.



Em entrevista à TV Band, Silvia Santos, irmã de Luciana, disse que a família ainda tem esperanças de encontrá-las com vida. Ela também revelou que Luciana passaria o virada do Ano Novo com ela, mas desmarcou de última hora.

''Nós estamos agarrados na fé e nas orações de todo mundo de que, com certeza, elas vão voltar com vida''.

Buscas

A reportagem entrou em contato com a Força Aérea Brasileira, responsável pelas buscas. A força armada informou que ainda não localizou o helicóptero.

''A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que foi notificada a respeito do desaparecimento de um helicóptero, de matrícula PR-HDB, no litoral de São Paulo (SP). Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação – Esquadrão Pelicano - (2°/10° GAV), foi acionada na madrugada desta segunda-feira (01/01) para iniciar as buscas na região.



Coordenadas pelo SALVAERO, as buscas perduraram-se ao longo de todo o dia de ontem. Os voos foram retomados nas primeiras horas da manhã de hoje (02/01). Até o momento, o helicóptero não foi localizado'', disse em nota.