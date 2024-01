Carlos Henrique Medeiros tinha 26 anos e era influenciador digital - Reprodução/Arquivo pessoal

Publicado 02/01/2024 09:46 | Atualizado 02/01/2024 10:07

O casal suspeito de matar o youtuber Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, disse à polícia que o jovem morreu após ter tido um infarto por overdose de cocaína. Carlos Henrique desapareceu no Natal, 25 de dezembro de 2023.

corpo foi encontrado no último domingo (31) , enterrado no quintal da casa de um casal de amigos onde ele tinha ido passar a ceia, também em Itapecerica. Renan José, 28, e Caroline Mello, 24, se entregaram um dia após o influenciador ser encontrado.

Segundo a polícia, o casal disse que se desesperou ao perceber que o jovem havia morrido e decidiu enterrá-lo ao invés de pedir socorro e chamar uma ambulância para levá-lo a um hospital.



A corporação também investiga se o rapaz manteve relações sexuais com uma adolescente que estava na residência. Ela seria irmã da dona do imóvel e o pai das duas teria ido ao local para pegar a filha. A garota quanto e o homem são procurados para prestar depoimentos e ajudar a esclarecer o que possa ter ocorrido com Henrique.



"Vamos pedir celeridade no laudo necroscópico. A versão do casal é essa. Que eles enterraram porque não sabiam o que fazer com o corpo. Ele teria tido uma overdose ao levar a irmã dela para fazer sexo no banheiro. No momento em que ele estava tendo um orgasmo, teria passado mal e caído morto. É o que eles dizem", afirmou o delegado Luís Hellmeister.

"Se for isso, imagino que não tenham chamado o socorro em decorrência de drogas no local e do desespero. Se isso for confirmado no laudo, eles só vão responder por ocultação de cadáver, não por homicídio", acrescentou.

A polícia aguarda o resultado do laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) que irá apontar a causa da morte do influencer.



O caso foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra e será encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) da cidade, responsável pela investigação, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).



Carlos era conhecido nas redes sociais por gravar vídeos com "pegadinhas" e brincadeiras com outras pessoas. Seu canal no YouTube tem quase 2 milhões de inscritos.