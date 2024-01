Carlos Henrique Medeiros tinha 26 anos e era influenciador digital - Reprodução/Arquivo pessoal

Publicado 01/01/2024 10:00

O youtuber Carlos Henrique Medeiro, de 26 anos, que estava desaparecido desde a noite de Natal, foi encontrado morto no último sábado (30), enterrado no quintal de vizinhos em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.

O corpo de Carlos foi encontrado em uma cova rasa nos fundos de uma residência onde mora um amigo do youtuber, que está foragido. Para dificultar a descoberta, alguns pés de milho foram plantados em cima da cova.

O casal que morava na residência teve a prisão temporária decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil por suspeita de envolvimento na morte de Carlos. A Delegacia de Itapecerica investiga se o influenciador foi assassinado ou se teve uma morte acidental.

O caso foi registrado preliminarmente como homicídio na Delegacia de Itapecerica da Serra e será encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) da cidade, responsável pela investigação, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Carlos era conhecido nas redes sociais por gravar vídeos com "pegadinhas", brincadeiras com outras pessoas. Seu canal no YouTube tem quase 2 milhões de inscritos.