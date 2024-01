Polícía investiga se problema mecânico no BMW poderia ter causado a morte dos quatro jovens - X(antigo Twitter) @LevySallahK/Reprodução

Polícía investiga se problema mecânico no BMW poderia ter causado a morte dos quatro jovens X(antigo Twitter) @LevySallahK/Reprodução

Publicado 01/01/2024 14:18

Três homens e uma mulher foram declarados mortos após serem encontrados desacordados no começo da manhã desta segunda-feira, 1º, dentro de uma BMW estacionada no Terminal Rodoviário de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMSC), as vítimas, que tinham de 16 a 24 anos, sofreram paradas cardiorrespiratórias. Houve tentativas de reanimá-las por volta de 7h30, mas elas não resistiram. O caso é apurado pela Polícia Civil.

O delegado plantonista Bruno Effori afirmou que o grupo era composto por amigos e familiares de Paracatu, município no interior de Minas Gerais. Eles haviam passado o Réveillon em Balneário Camboriú e estavam voltando para São José, município onde estavam hospedados.

Após a festa da virada, um carro seguiu com parte da família para a cidade vizinha e outro, com as quatro vítimas, foi para a rodoviária de Balneário Camboriú por volta de 3h para buscar uma quinta pessoa que havia chegado de ônibus de Minas.

Assim que estacionaram no local, porém, os quatro passageiros começaram a passar mal dentro do carro. Com isso, o grupo optou por aguardar um pouco por lá mesmo após a chegada da pessoa que haviam ido buscar, mas não houve melhora.

O Corpo de Bombeiros afirma que as mortes foram decretadas no próprio local, "após 40 minutos de procedimentos avançados de reanimação" por integrantes da corporação e socorristas do Samu. Conforme a corporação, a causa das paradas cardiorrespiratórias ainda é desconhecida.

As vítimas são uma mulher, de 19 anos, e três homens, de 16, 21 e 24 anos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e o Polícia Científica foram acionadas para dar continuidade aos trâmites de investigação e perícia.

Uma das hipóteses da Polícia Civil é que ocorreu uma falha mecânica do veículo. Após a ocorrência, familiares das vítimas relataram que a BMW havia passado por uma alteração recente no escapamento, informação que agora é apurada pela polícia.