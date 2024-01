Sorteio foi transmitido pela Caixa Econômica Federal - Reprodução

Publicado 31/12/2023 21:06

Os tão especulados números da Mega da Virada foram sorteados neste domingo (31). Com transmissão ao vivo do canal da Caixa Econômica Federal no Youtube, saíram as dezenas 24, 56, 33, 48, 21 e 41.

O prêmio total para quem acertar as seis dezenas é de R$ 588.891.021,22. Também há premiações para quem acertou cinco números (quina) ou quatro números (quadra).

Ainda não foi divulgado o número de ganhadores do prêmio principal. Funciona da seguinte forma:

- 62% do valor destinado aos prêmios vai para quem acertar as seis dezenas (o valor pode ser divido se houver mais de uma aposta vencedora);

- 19% do valor destinado aos prêmios é dividido entre quem acertar cinco das seis dezenas sorteadas,

- 19% do valor destinado aos prêmios é dividido entre todos que acertarem ao menos quatro das seis dezenas sorteadas.