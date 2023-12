Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos TrabalhadoresEdilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 31/12/2023 16:31 | Atualizado 31/12/2023 16:39

A Confederação Israelita Brasil repudiou os comentários da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, em defesa ao jornalista fundador do site Opera Mundi, Breno Altman, que faz críticas ao governo israelense por conta da guerra entre o país e o Hamas. Uma publicação foi feita na rede social da organização neste domingo (31).

"A Conib repudia os comentários da presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann. O jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi, promove o antissemitismo e a desinformação, relativizando os assassinatos e estupros cometidos pelo Hamas e chamando judeus de 'ratos', o que foi reconhecido pelo Ministério Público e pela Justiça, que determinou a imposição de multa e a retirada de posts. A presidente do Partido dos Trabalhadores insiste em defendê-lo, questionando decisões judiciais. Além disso, a Deputada faz uma afirmação preconceituosa em relação à CONIB, ou seja, de dupla lealdade, jargão clássico do antissemitismo, que merece total reprovação", diz a nota.

Gleisi disse, no dia anterior, que a Conib estava perseguindo o jornalista por causa do posicionamento dele sobre o que considera ser um "massacre" do povo palestino. Gleisi ainda cita a PF e o MPF, que determinou a abertura de um inquérito policial para investigar o jornalista.

''Muito grave a perseguição ao jornalista Brenno Altmann, por seu firme posicionamento contra o massacre do povo palestino pelo governo de ultra-direita de Israel. Altmann é perseguido pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), que age em nome daquele governo em nosso país. Com a participação de agentes do MPF e da PF, querem condená-lo por suas opiniões. Não podemos ser coniventes com essa perseguição. A intolerância não é de Altmann, mas de uma entidade que nega aos judeus o direito de não aceitar a doutrina sionista, responsável pelo histórico massacre do povo palestino'', posicionou-se.

Muito grave a perseguição ao jornalista Brenno Altmann, por seu firme posicionamento contra o massacre do povo palestino pelo governo de ultra-direita de Israel. Altmann é perseguido pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), que age em nome daquele governo em nosso país.… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 30, 2023

Acusação mútua

Ao mesmo tempo que a Conib critica a postura do jornalista, o profissional também se posiciona contra a organização. Para ele, trata-se de uma agência israelense no Brasil.

''A CONIB (Confederação Israelita do Brasil) é agência de um Estado estrangeiro em nosso território, disfarçada de representação da comunidade judaica. Antro de bolsonaristas da pior laia e trajetória, dedica-se a comandar o lobby sionista e seus interesses criminosos''.

A CONIB (Confederação Israelita do Brasil), @coniboficial, é agência de um Estado estrangeiro em nosso território, disfarçada de representação da comunidade judaica. Antro de bolsonaristas da pior laia e trajetória, dedica-se a comandar o lobby sionista e seus interesses… — Breno Altman (@brealt) December 30, 2023

Sionismo

O sionismo é um movimento político que defende o estabelecimento e a preservação de um Estado judeu na Terra de Israel. O termo "sionismo" tem origem em Sião, uma colina em Jerusalém com significado simbólico na tradição judaica. O movimento surgiu no final do século XIX.