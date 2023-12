Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho foi encontrado com sinais de violência - Reprodução

Paulo Roberto Carvalho Pena Braga Filho foi encontrado com sinais de violênciaReprodução

Publicado 31/12/2023 16:25

São Paulo - Paulo Roberto Carvalho Pena Braga, de 34 anos, foi encontrado morto em um apartamento utilizado para encontros em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, neste sábado (30). O brasileiro, que residia nos Estados Unidos e passava férias com a família, tinha sinais de violência no corpo.

A vítima desapareceu na quinta-feira (28), após sair com um grupo de amigos. No dia seguinte, a irmã de Paulo recebeu uma mensagem de um desconhecido que havia encontrado o celular do desaparecido. Os dois então combinaram de se encontrar em um shopping, mas o homem não apareceu. As informações são do jornal local ''A cidade On''.

Neste domingo (31), ainda conforme a publicação, a SSP informou que chegou a um endereço na Rua Eduardo Prado, no bairro Vila Amélia, Zona Norte de Ribeirão Preto, na noite de sábado (30) e encontrou o corpo do rapaz.