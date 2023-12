Barco é o mesmo que foi responsável pela viagem patricionada por Neymar Jr entre os idas 26 e 29 de dezembro - Divulgação

As buscas pelo homem que caiu no mar durante viagem no MSC Preziosa , em São Sebastião, no litoral de São Paulo, continuam e ultrapassaram as 24 horas neste domingo, 31. Responsável pelo passeio, a MSC Cruzeiros informou que mantém dois barcos de apoio e que a Guarda Costeira está acompanhando o caso. Além disso, a agenda de shows da embarcação foi retoamda para a virada do ano .

Os shows de Durval Lelys, Xande de Pilares e Léo Santana serão os responsáveis por embalar os passageiros durante a queima de fogos de artifício no bairro carioca de Copacabana a partir da meia noite deste domingo. No primeiro dia de 2024, o ator Eri Johnson irá se apresentar no teoatro da embarcação, enquanto o casal de cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela será o responsável pela parte musical. A festa ainda terá a temática 'Primeira noite para sempre'.



A viagem conta com algumas persolidades presentes como os cantores MC Gui e Rodrigo Fiori, o ator Mussunzinho, a ex-Power Couple Claudia Baronesa e os streamers Yayah, Gabriela "Bagi" Cattuzzo, Goularte e Felps.

parece que teve uma briga de casal aqui no cruzeiro e um cara se jogou no mar de noite que loucura — Yayah (@yayahuz) December 30, 2023

Queda no mar e show interrompido

A vítima estaria tendo uma discussão de casal em uma das varandas do navio, quando se desequilibrou e caiu no mar. A equipe especializada do MSC iniciou uma operação para o resgate. No entanto, após três horas de operação, um tripulante informou através do alto-falante que a busca foi malsucedida: ''Para a família, nosso respeito e orações nesse momento difícil''. Em nota, a Marinha informou que socorro foi acionado às 5h25min.



"A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 8° Distrito Naval, informa que o

Salvamar Sul Sueste, estrutura orgânica de Busca e Salvamento (SAR), tomou conhecimento na manhã de hoje (30) que um passageiro do Navio MSC Preziosa teria caído ao mar, na região de mar aberto, a aproximadamente 40 km da Ilha de Alcatrazes, em São Sebastião. Imediatamente foi acionado o Navio-Patrulha (NPa) “Maracanã”, a serviço do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, que demandou ao local, a fim de realizar as buscas, com a maior brevidade possível. A Marinha do Brasil reafirma o seu compromisso com o Serviço de Busca e Salvamento", detalha a nota.

Durante as buscas, um show do cantor Alexandre Pires, no último andar da embarcação, chegou a ser suspenso para que o barulho da música não abafasse um possível grito de socorro. As informações foram publicadas pelo jornalista Luiz Bacci.

Nas redes sociais, o cantor, que iria se apresentar após as perfomances de Vini Netto e Os Paralamas do Sucesso, soltou uma nota lamentando o ocorrido e informando o motivo do cancelamento da perfomance.

"Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show. Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nó", informou.