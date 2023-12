Caso gerou mobilização de tripulantes - Reprodução

Publicado 30/12/2023 09:05 | Atualizado 30/12/2023 09:20

São Paulo - Um homem caiu no mar durante um cruzeiro da companhia italiana MSC em São Sebastião, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 00h30 deste sábado (30). O navio em questão é o mesmo que, recentemente, foi palco de um passeio promovido pelo jogador de futebol Neymar

A vítima estaria tendo uma discussão de casal em uma das varandas do navio, quando se desequilibrou e caiu no mar. A equipe especializada do MSC iniciou uma operação para o resgate.

Durante as buscas, um show do cantor Alexandre Pires, no último andar da embarcação, chegou a ser suspenso para que o barulho da música não abafasse um possível grito de socorro. As informações foram publicadas pelo jornalista Luiz Bacci.



No entanto, após três horas de operação, um tripulante informou através do alto-falante que a busca foi malsucedida: ''Para a família, nosso respeito e orações nesse momento difícil''. A partir daí, a operação seguiria com a Marinha do Brasil.

A reportagem buscou contato com a MSC Cruzeiros e com Comando do 8º Distrito Naval, responsável pela área, para saber mais detalhes a respeito das circunstâncias do ocorrido e das buscas, mas não obteve respostas até o momento desta publicação.