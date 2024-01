Os Bombeiros precisaram isolar a área para realizar o trabalho de busca pelos desaparecidos - Corpo de Bombeiros-SE/Reprodução

Publicado 01/01/2024 14:45 | Atualizado 01/01/2024 14:57

Pelo menos 40 homens do corpo de bombeiros de Aracaju, em Sergipe, seguem trabalhando nesta segunda-feira, 1, em busca de desaparecidos depois da explosão e desabamento parcial de um prédio com 44 apartamentos no Bairro de Santo Antônio, na Zona Norte da cidade, na manhã de domingo, 31. Três pessoas morreram e outras três seguiam desaparecidas no começo desta tarde.

Segundo os Bombeiros, a suspeita inicial é de que a explosão teria sido provocada pelo vazamento de gás de um botijão na parte de trás do prédio de dois andares, que, ainda de acordo com a corporação, foi construído irregularmente. Como parte da estrutura cedeu por causa da explosão, foi necessário escorar a área para garantir a segurança da área e o trabalho de cães farejadores.

Até agora, os bombeiros confirmaram a morte de três pessoas. Outras três seguem desaparecidas. Doze pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da capital de Sergipe ou atendidas no local. Não há informações sobre o estado de saúde.

Equipes do Instituto de Criminalística trabalham no local para identificar as causas da explosão e do desabamento do prédio. A Polícia Civil vai instaurar inquérito policial para apurar os detalhes da ocorrência.