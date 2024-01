Equipes de resgate com embarcações e equipes policiais também estão no local - Reprodução: redes sociais

Minas Gerais - Um helicóptero com quatro passageiros caiu no Lago de Furnas na manhã desta terça-feira, 2, em Capitólio, Minas Gerais. A queda foi registrada por uma câmera de segurança de um rancho no local, a aeronave afundou após o impacto com a água.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas já foram resgatadas. O piloto foi levado por testemunhas para atendimento médico, uma vítima foi transportada de ambulância pelo SAMU e a terceira vítima foi conduzida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Já o quarto ocupante da aeronave ficou desaparecido na água e foi encontrado morto horas depois.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros e o que causou a queda. Equipes de resgate e mergulhadores do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), embarcações de salvamento e equipes policiais participaram das buscas.

De acordo com os bombeiros, houve também uma avaliação do ponto da queda da aeronave para início da operação de buscas por mergulhadores embaixo d’água.

Em nota ao O Dia, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), localizado no Rio de Janeiro, foram acionados para realizar a "Ação Inicial" da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-MMA em Capitólio.

"Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação", diz um trecho da nota.

O CENIPA tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, para prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. "A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

A queda do helicóptero ocorreu quase dois anos após o desabamento de uma estrutura rochosa atingir quatro lanchas e deixar dez mortos na região dos cânions de Capitólio. O acidente, ocorrido no dia 8 de janeiro de 2022, também feriu outras 31 pessoas.