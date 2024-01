Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar buscam o helicóptero que saiu de São Paulo rumo a Ilhabela - Reprodução

Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar buscam o helicóptero que saiu de São Paulo rumo a IlhabelaReprodução

Publicado 03/01/2024 20:53

Um corpo ainda não identificado foi encontrado nesta quarta-feira, 3, em uma represa na região de Paraibuna e Natividade da Serra, no interior de São Paulo. O local é onde equipes da Força Aérea Nacional (FAB), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar buscam o helicóptero que saiu de São Paulo rumo a Ilhabela e está desaparecido desde domingo, 31.

A identidade do corpo só será confirmada após exames. "(Estão) averiguando a identificação. Pode ter indícios de que esteja relacionado com a queda da aeronave", disse o tenente Wesley, da Polícia Militar, em entrevista à TV Bandeirantes. "Foi encontrado também um relógio e será feita uma perícia para verificar se há mais informações que levam à identificação desse corpo. Se for realmente de uma pessoa vítima desse acidente, pode auxiliar na melhor identificação do local para que haja uma busca mais efetiva."

Também em entrevista à TV Bandeirantes, o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, afirmou que as características do corpo encontrado na represa coincidem com as buscas. "É o corpo de um indivíduo de aspecto masculino, apresenta rigidez e indica morte já em período avançado, não é tão recente. Está coincidindo com o que a gente vai pesquisando e procurando", disse.

Entre os desaparecidos, estão Luciana Rodzewics, de 46 anos, e sua filha, Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, ambas moradoras da zona norte de São Paulo. Além delas, estavam na aeronave o piloto (identificado como Cassiano Teodoro) e um amigo da família (Rafael Torres).

O helicóptero, de prefixo PR-HDB e modelo Robson 44 (de cores cinza e preto), decolou às 13h15 de domingo do Aeroporto Campo de Marte. O último contato oficial com a aeronave ocorreu às 15h10, segundo informações da Polícia Militar.

A corporação afirmou que foi gerado um alerta, por volta das 22h40 de domingo, para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros para uma possível queda de helicóptero. Até o momento, porém, não há informações sobre o paradeiro da aeronave.

O helicóptero chegou a fazer um pouso de emergência durante a tarde de domingo em uma área de mata, segundo imagens enviadas por uma das passageiras ao namorado. "Pousamos", enviou a jovem em mensagem de WhatsApp. Ao ser perguntada onde era o local, ela não soube dizer. "Estamos voltando", escreveu em seguida.

A Força Aérea Brasileira (FAB) procura há três dias o helicóptero. Equipes especializadas concentram as buscas em área de mata na região da Serra do Mar. Conforme a FAB, o Esquadrão Pelicano, responsável por realizar ações de busca e salvamento de aeronaves e embarcações desaparecidas em todo território nacional, atua com a aeronave SC-105 Amazonas. A bordo, estão 15 tripulantes especializados.