Cobertor levado do Hotel Fraiburgo em 1993 e devolvido neste início de 2024Reproduçaõ

Publicado 05/01/2024 09:15 | Atualizado 05/01/2024 10:48

Um homem surpreendeu a recepção de um hotel ao deixar um cobertor junto com uma carta na última quarta-feira, 3. Após o senhor ir embora do estabelecimento, localizado em Santa Catarina, os funcionários leram o que estava escrito e perceberam que se tratava de um pedido de desculpas pelo roubo do objetivo a 30 anos atrás.

"É com grande alegria e alívio, mas ao mesmo tempo envergonhado e arrependido que estamos devolvendo após 30 anos e 5 meses, o cobertor que te entrego em mãos", dizia o começo da carta, disponibilizada na integra pelo Hotel Fraiburgo em suas redes sociais.

Ele explica no restante do bilhete que cometeu o furto junto a então namorada e por serem "jovens, apaixonados e com poucos recursos" resolveram levar o cobertor para dar seguimento aos planos do casal: viajar de carro por todo o Brasil.

"Fui muito bem atendido neste hotel na época, Julho de 1993, e ao fazer o check out, eu levei de forma leviana para que eu e minha namorada na época, pudéssemos dormir no carro e continuar nossa viagem pelo Brasil", afirma na carta, que é assinada por alguém da cidade catarinense de Joinville.

O homem deixa claro o arrependimento e pede perdão pela atitude. No entanto, o Hotel Fraiburgo não mostrou nenhum tipo de mágoa com o "roubo" de três décadas atrás. Em postagem no Instagram, o estabelecimento pontua que "se leva dessa vida, é vida que se leva" e se diz "honrado por de alguma maneira fazer parte dessa história e felizes pelo propósito que se cumpriu".

Ao O DIA, o Hotel Fraiburgo explicou que irá manter o cobertor nas dependências para criar um espaço especial a fim de ouvir novas historias inspiradoras e deixá-lo exposto como um símbolo desses momentos. Sobre o casal, o estabelecimento afirmou que entrou em contato e que eles permanecem juntos até os dias de hoje.

