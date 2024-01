Julieta Hernández Martínez foi morta em Manaus, Amazonas. Ela se dirigia a Venezuela para encontrar a mãe - Reprodução

Julieta Hernández Martínez foi morta em Manaus, Amazonas. Ela se dirigia a Venezuela para encontrar a mãeReprodução

Publicado 07/01/2024 09:07 | Atualizado 07/01/2024 12:23

A Polícia Civil do Amazonas informou no sábado, 6, que a artista circense venezuelana Julieta Hernández Martínez, de 38 anos, foi estuprada e depois queimada antes de ser assassinada em Manaus, capital amazonense. O casal Thiago Agles da Silva, 32, e Deliomara dos Anjos Santos, 29, foi preso suspeito de cometer o crime.

De acordo com as investigações, a venezuelava pernoitava em uma pousada, próxima a corredeira do Urubuí e que serve de apoio para pessoas que transitam de bicicleta e/ou a pé pela BR-174. A violência começou quando Thiago, que vivia no lugar de favor durante os últimos sete meses, decidiu roubar o celular e a bicicleta de Julieta no dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

A vítima estava deitada em uma rede, do lado de fora, quando o homem se aproximou com uma faca e exigiu o aparelho. Segundo depoimento de Deliomara a polícia, Thiago se aproveitou que Julieta era a única hospede da casa e a forçou a entrar na pousada. Depois obrigou a artista a fazer sexo oral nele. Inicialmente contra o roubo, a suspeita ficou possessa de ciúme com a cena e resolveu colocar fogo em ambos.

Mesmo coberto de álcool, Thiago conseguiu apagar as chamas com um pano molhado e chegou a prestar socorro a Julieta. No entanto, logo em seguida, ele pegou uma corda e matou a venezuelana por asfixia. Com queimaduras de primeiro grau, o suspeito correu para buscar ajuda no hospital de Presidente Figueiredo, enquanto Deliomara optou por enterrar a vítima em uma cova rasa e colocar vegetação por cima para tentar despistar o crime.

Julieta Hernández estava desaparecida desde 23 de dezembro e foi encontrada morta na noite de sexta, 5, em Presidente Figueiredo , no interior do estado, próximo à bicicleta em que viajava do Rio de Janeiro para Puerto Ordaz, na Venezuela, onde encontraria a mãe. Segundo amigos da artista, ela tinha o hábito de realizar longas travessias apenas pedalando e estranharam quando a venezuelava parou de responder mensagens e chamadas.

A Polícia Militar do Amazonas informou que "corpo foi encontrado nesta sexta-feira, 5, por volta das 18h, enterrado em uma área de mata do município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus). O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) trabalhou na identificação do corpo para confirmar que trata-se de Julieta.



"Durante as buscas pela região, os policiais localizaram inicialmente partes da bicicleta que Julieta Hernández utilizava, o equipamento estava nas proximidades onde foi localizado o corpo. O local é próximo de um refúgio onde a mulher estava hospedada", destacou a PM.

A vítima fazia parte do Circo di SoLadies|NemSóLadies, que realiza espetáculos de música somente com mulheres. Nas redes sociais, o perfil do grupo circense lamentou a perda da integrante. "Nossa palhaça Jujuba carregava seus sonhos na bike e gerava sorrisos pelo Brasil todo. Ela se foi. Tiraram ela da gente. Sua vivacidade foi vítima de feminicídio e sua bike destroçada, assim como nossos corações. Jujuba, infelizmente não encontramos você a tempo. Tudo isso nos mostra o quanto somos pequenos diante de tamanha brutalidade. Mas você, com sua gigante grandeza contida em seu nariz, nos ensinou que é preciso ter a coragem para seguir pedalando. Nos resta a memória do seu sorriso e sua vontade de viver", postou.