Julieta Hernández Martínez, de 38 anos, viajava em bicicleta do Rio à VenezuelaFoto: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil do Amazonas confirmou, neste sábado (7), a descoberta corpo da artista circense venezuelana Julieta Hernández Martínez, de 38 anos. Julieta foi encontrada morta na noite desta sexta-feira (6) em Presidente Figueiredo, no interior do estado, próximo à bicicleta em que viajava do Rio de Janeiro para Puerto Ordaz, na Venezuela, onde encontraria sua mãe. Um casal suspeito de cometer o crime foi preso.

A vítima fazia parte do grupo Circo di SoLadies|NemSóLadies, que realiza espetáculos de música somente com mulheres. Durante o trajeto, amigos e familiares perceberam que a artista não dava notícias desde o dia 23 de dezembro. Segundo relatos, Julieta tinha mais de dois anos de experiência com viagens de bicicleta, o que levou a abertura de um boletim de ocorrência. A partir do sumiço, iniciaram uma campanha para localizá-la com expectativa de encontrá-la com vida.

Durante as investigações, um casal foi detido sob suspeita de envolvimento no desaparecimento. Junto ao fornecimento de imagens e informações sobre a vítima, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal conseguiram localizar o corpo da vítima, próximo a uma corredeira.



Nas redes sociais, o perfil do grupo circense lamentou a perda da integrante. "Nossa palhaça Jujuba carregava seus sonhos na bike e gerava sorrisos pelo Brasil todo. Ela se foi. Tiraram ela da gente. Sua vivacidade foi vítima de feminicídio e sua bike destroçada, assim como nossos corações. Jujuba, infelizmente não encontramos você a tempo. Tudo isso nos mostra o quanto somos pequenos diante de tamanha brutalidade. Mas você, com sua gigante grandeza contida em seu nariz, nos ensinou que é preciso ter a coragem para seguir pedalando. Nos resta a memória do seu sorriso e sua vontade de viver", postou.

Amigos chegaram a realizar um financiamento coletivo para colaborar com o translado do corpo para o país natal de Julieta, mas cancelaram em seguida. Segundo uma postagem na rede social do grupo, a embaixada venezuelana e o Itamaraty já haviam providenciado os trâmites necessários para a transferência.

A Polícia Militar do Amazonas informou que "corpo foi encontrado nesta sexta-feira (5), por volta das 18h, enterrado em uma área de mata do município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus). O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) vai trabalhar na identificação do corpo para confirmar se trata-se da venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, que estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro".



"Durante as buscas pela região, os policiais localizaram inicialmente partes da bicicleta que Julieta Hernández utilizava, o equipamento estava nas proximidades onde foi localizado o corpo. O local é próximo de um refúgio onde a mulher estava hospedada", destacou a PM.



Procurada a Polícia Civil do estado declarou, por meio de nota que, "um casal foi preso suspeito de envolvimento no crime. Eles passarão por oitivas na delegacia local. O caso segue sob investigação e mais informações não podem ser repassadas no momento", informou a instituição.