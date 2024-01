Sérgio Roberto Alonso tinha 73 anos e experiência como piloto - Reprodução

Publicado 07/01/2024 11:25 | Atualizado 07/01/2024 11:52

O advogado Sérgio Roberto Alonso, de 74 anos, morreu após o planador que pilotava, no Aeroclube de Bauru, em São Paulo, se chocar contra cabos de uma torre de energia elétrica e cair em uma plantação de cana-de-açúcar no sábado, 6. A Polícia Miltiar e Corpo de Bombeiros foram acionados e o retiraram dos destroços, mas ele já estava sem vida.

De acordo com o site Sampi Campinas, da JCNET, Alonso era piloto desde 1973 e tinha larga experiência em planadores, inclusive no equipamento acidentado. A aeronava era um modelo ASW20, fabricado em 1982 e tinha capacidade para apenas um tripulante. A polícia investiga se o avião pertencia ao Aeroporto de Bauru.

Especialista em direito aeronáutico, Alonso representou Vitória Medeiros, filha de Geraldo Martins de Medeiros Júnior, no caso envolvendo a queda do avião da cantora Marília Mendonça em 2021 . No acidente, Geraldo era o piloto e foi acusado pela polícia de "imprudência e neglicência" durante a pilotagem. O advogado classificou a conclusão como "injuriosa" e argumentou que não havia evidências técnicas sólidas para sustentá-la.