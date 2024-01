Suspeito de tentativa de feminicídio, Gerson Carvalho Alencar Correia, 24 anos, é preso após perseguição - Foto: Reprodução/Internet

Suspeito de tentativa de feminicídio, Gerson Carvalho Alencar Correia, 24 anos, é preso após perseguiçãoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 07/01/2024 19:12 | Atualizado 07/01/2024 19:56

Um homem foi preso, suspeito de tentar matar a mulher, após uma perseguição nas areias da praia do Murubira, na cidade de Mosqueiro, a 70 km da capital Belém, no Pará. O incidente, que ocorreu na tarde da última terça-feira (2), chamou a atenção, não apenas dos presentes, mas também da internet, pois as cenas da captura do agressor foram registradas por banhistas e rapidamente se espalharam pelas redes sociais. A vítima foi levada a um hospital da região e não corre risco de vida.



Gerson Carvalho Alencar Correia, 24 anos, teria atacado a mulher com socos e pontapés, além de acertá-la com uma garrafada na cabeça. Após uma tentativa de fuga, homens da Polícia Militar foram acionados e, juntamente com banhistas, iniciaram uma perseguição ao agressor pela faixa de areia, com várias tentativas de derrubá-lo.

Após perseguição na areia, homem acusado de tentar matar mulher é preso em praia do Pará.#ODia #Perseguição #Pará



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/TjmehBKs40 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2024

Em um vídeo que circula pela internet, é possível ver ele correndo por uma distância longa, com militares e banhistas no encalço, enquanto é alvo de chutes, rasteiras e socos. No entanto, ele consegue desviar das tentativas. Alguns metros depois, após ser atingido com uma voadora, Gerson é puxado pelo short e, enfim, dominado, e preso em flagrante.

A mulher, após receber tratamento médico e ser liberada, confirmou que o agressor é seu companheiro e revelou que o ataque ocorreu após uma discussão entre eles.

Procurada, a Polícia Civil do Pará informou que o "homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde e, após alta médica, foi ouvida pela equipe policial da delegacia de Mosqueiro".