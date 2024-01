Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 08/01/2024 17:34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma "saudação especial" a quem participou da caminhada do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no dia seguinte aos atos golpistas de 8 de janeiro. "Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso País", disse Lula, fazendo referência à "coragem" de parlamentares, governadores, ministros e "militares legalistas".

Lula disse ainda que hoje "é um dia muito especial para quem gosta e pratica democracia" e que a "democracia é o exercício que cada um de nós tem que fazer cada santo dia, a partir do nosso convívio familiar, para a gente viver em paz e ter uma vida tranquila". Ele discursou em ato pró-democracia que marca um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Regulação de redes sociais

Durante ato no Congresso, Lula afirmou que a democracia brasileira estará sob constante ameaça enquanto não houver firmeza na regulação das redes sociais. O petista disse que as mentiras, a desinformação e o discurso de ódio foram combustível para os atos ocorridos há exatamente um ano.

O presidente disse que não há democracia sem liberdade, mas ponderou que não é possível confundi-la com permissão para atentar contra o sistema democrático. "Liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais, o que pode ter levado centenas de milhares de brasileiros à morte por Covid. Liberdade não é o direito de pregar a instalação de um regime autoritário e o assassinato de adversários", avaliou.

Lula afirmou ainda que não haverá um sistema democrático enquanto persistir qualquer tipo de desigualdade. O petista disse que a democracia para poucos não é democracia. "Se fomos capazes de deixar as divergências de lado para defendermos o regime democrático, somos também capazes de nos unirmos para construir um país mais justo e menos desigual", defendeu.