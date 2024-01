Leonardo Cardoso de Magalhães - Divulgação

Publicado 10/01/2024 10:46

O governo federal nomeou Leonardo Cardoso de Magalhães para exercer o cargo de defensor público-geral federal, na vaga decorrente do término do mandato de Daniel de Macedo Alves Pereira. O Decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 10.

Defensor federal há 15 anos, Leonardo Magalhães foi indicado ao cargo pelo governo após o Senado rejeitar o nome de Igor Roque para o comando da DPU.

Em dezembro, o Senado aprovou a indicação de Magalhães, que já atuou em diversas áreas na Defensoria Pública da União, tendo exercido função de defensor público interamericano junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

“É um papel nobre [o da Defensoria] em um país como o Brasil, que convive com tanta desigualdade. Promovemos a conciliação, a solução extrajudicial de conflitos, a mediação, o diálogo permanente entre as partes, contribuindo para a redução da judicialização das demandas, por exemplo, no âmbito previdenciário, trabalhista e da saúde”, disse na ocasião.



Na DPU, Magalhães exerceu, entre os anos de 2019 e 2022, a função de Defensor Público Interamericano junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica. Também foi eleito conselheiro do órgão máximo da DPU, o Conselho Superior, entre 2017 e 2020.



Ele é formado em direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, em Minas Gerais, e concluiu mestrado e doutorado em direitos humanos pela Universidade Pablo Olavide, na Espanha.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil