Morre o humorista Beto GabrielReprodução do Facebook

Publicado 11/01/2024 13:16

Rio - Conhecido por interpretar o personagem Tibúrcio, o Gaúcho da Praça, no programa "A Praça é Nossa", do SBT, Beto Gabriel Sdrigott morreu aos 66 anos, nesta quarta-feira, em Curitiba. A informação foi confirmada pelos familiares do humorista, através do Facebook.

"Comunico a todos os amigos que meu querido e amado irmão Heriberto Gabriel, que tanta alegria deu a nossa família e a muitos, faleceu nesta madrugada em Curitiba. Só posso dizer obrigado pelos 66 anos que estivemos juntos nessa caminhada da vida. Que o nosso Deus o receba no amor e o ilumine pela caminhada da vida eterna. Te amarei para sempre, mano", dizia a postagem.

Filha de Beto, Mariana, também se manifestou. "E as cortinas se fecharam para seu último show nessa terra... Descansa em paz, pai", escreveu.

O velório do artista está marcado para esta quinta-feira (11), a partir das 18h, no Cemitério Parque Jardim das Flores, zona Industrial Norte, em Joinville (SC). O sepultamento ocorrerá na sexta-feira (12), no mesmo local, às 10h.

Beto interpretou Tiburcio, o gaúcho da Praça, de 2011 a 2023. Ele também trabalhou na Máxima FM e na antiga Rádio Clube.

Diagnóstico de câncer

Em outubro do ano passado, o artista contou no Facebook que havia sido diagnosticado com câncer nas vias biliares. "Vou começar a maior batalha da minha vida e preciso sair vitorioso. Por isso, conto com as orações de todos vocês. Fui diagnosticado com um câncer nas vias biliares. Juntos somos mais fortes... Para Deus nada é impossível", afirmou.

Dois meses depois, ele atualizou o estado de saúde durante uma conversa com um amigo e deu detalhes da cirurgia para a retirada do câncer no Ducto Biliar. "Até o momento estou me sentindo bem, sem dores ou qualquer sintoma referente ao câncer. Neste dia 11/12 estarei no Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba onde será realizada a cirurgia tão aguardada para a retirada do câncer no Ducto Biliar. Perdi muito peso (foram 35 kg) no prazo de 8 meses".