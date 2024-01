Caso foi registrado no 3º DP de São Paulo (Campos Elíseos) - Reprodução

Publicado 12/01/2024 08:36 | Atualizado 12/01/2024 09:17

São Paulo - Um protesto do Movimento Passe Livre acabou com 13 detidos nos arredores da Praça da República, no Centro de São Paulo, na noite da última quarta-feira (10).



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sete adultos e seis adolescentes estavam em posse de armas brancas como facas, facões, canivetes, soco inglês, sprays e gasolina. Os aparelhos celulares dos envolvidos também foram apreendidos.

Os adolescentes, que tinham entre 16 e 17 anos, foram apreendidos, enquanto os demais, todos com idade entre 21 e 23 anos, foram presos por associação criminosa. O caso foi registrado no 3º DP (Campos Elíseos).

A reportagem buscou contato com o MPL para entender se havia um posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até o momento dessa publicação. No entanto, o MPL utilizou suas redes sociais para criticar a ação da Polícia Militar durante o protesto.

De acordo com o movimento, ''as forças policiais tentaram nos amendrontar, revistando arbitrariamente manifestantes ali e nos arredores. Não adiantou. Sabemos bem que lutar é um direito e não arredamos o pé''.

Tentativa de queimar catraca

O MPL também admitiu ter tentado queimar uma catraca, como forma de protestar. De acordo com o próprio movimento, foram impedidos pela polícia.

''Chegamos ao destino final do ato, a estação Higienópolis-Mackenzie, aquela mesmo que a elite paulistana não queria que existisse, pois "gente diferenciada passaria a frequentar aquela região". Ali, a ideia era repetir a clássica queima simbólica de uma catraca. Mas, adivinhem: as forças policiais, defensoras das catracas, se sentiram ofendidas e fizeram questão de proteger uma catraca velha, impedindo a manifestação de realizar essa intervenção'', publicaram em sua rede social.

O protesto era contra o aumento de R$ 0,60 no valor das passagens de ônibus, trem e metrô, fazendo com que o valor chegasse a R$ 5.