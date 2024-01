Comandante da Aviação da Polícia Militar de SP garante morte de tripulantes - Reprodução

Publicado 12/01/2024 12:19 | Atualizado 12/01/2024 12:50

São Paulo - Em entrevista coletiva, Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante da Aviação da Polícia Militar de São Paulo deu mais informações sobre o helicóptero encontrado na região de Paraibuna , entre o litoral paulista e a região de na manhã desta sexta-feira (12). Segundo as forças policiais, não há dúvidas de que todos os tripulantes da aeronave estão mortos.

De acordo com Barreto, houve uma alteração de tática a partir do momento em que se descobriu a provável área de queda do helicóptero. Informações da Polícia Civil, baseadas em sinais telefônicos, deram conta de que a aeronave estava em uma área de 12 km², delimitada pela corporação.

A partir daí, os voos de helicóptero tiveram uma grande redução de altitude e velocidade do voo, possibilitando buscas mais detalhadas na região.

Segundo as forças policiais, o relevo montanhoso da região e as condições climáticas, dificultaram bastante as buscas, causando lentidão.



O voo partiu da capital paulista na tarde do dia 31 de dezembro em direção a Ilhabela, no litoral do estado, mas não chegou ao destino . Desde então, as forças policiais, em conjunto com a FAB, realizavam as buscas.

Investigação

A Força Aérea Brasileira também foi protagonista nas buscas pelo helicóptero. Agora, a FAB deve auxiliar nas investigações a respeito das condições da queda da aeronave e morte dos passageiros.

A força militar divulgou nota garantindo que tentará realizar as investigações necessárias no menor prazo possível. Confira:

''Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), localizado em São Paulo (SP), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados, nesta sexta-feira (12/01), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-HDB, na região de Paraibuna (SP).



Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.



A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes''.

Detalhes como o momento exato da morte dos tripulantes e a causa da queda ainda não foram esclarecidos.