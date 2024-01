Lula se submeteu a exames médicos de rotina em São Paulo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula se submeteu a exames médicos de rotina em São PauloMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/01/2024 16:00

Brasília, 13 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou neste sábado, 13, exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado à imprensa, os resultados não mostraram alterações no estado de saúde do chefe do Executivo. Ele foi acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Havia a expectativa de que Lula participasse neste sábado do almoço entre Marta Suplicy e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) para definir sobre a candidatura da ex-prefeita como vice-prefeita na chapa do psolista para as eleições municipais em São Paulo neste ano. A assessoria de imprensa do presidente, no entanto, confirmou mais cedo que Lula não estaria presente.

Marta voltará ao PT justamente para participar da eleição na chapa do PSOL. O Partido dos Trabalhadores, no entanto, passa por um momento em que tenta diminuir a resistência da militância e de alguns dirigentes que são contrários à volta de Marta à legenda.

O retorno da ex-prefeita para se tornar vice na chapa de Boulos foi costurado por Lula, e a levou a deixar o cargo que ocupava na gestão do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que disputará a reeleição.