Presidente da República, Luiz Inácio Lula da SilvaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 14/01/2024 12:09 | Atualizado 14/01/2024 12:09

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou há pouco de volta para Brasília, após passar o final de semana na capital paulista. Lula deixou sua residência no Alto de Pinheiros por volta das 11h20 e já iniciou os preparativos para o voo no aeroporto de Congonhas.

O chefe do Executivo saiu sem falar com a imprensa. Na agenda do presidente, não constam compromissos oficiais para este domingo.

Lula e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, chegaram em São Paulo na última sexta-feira, 12. O petista tem família na cidade.

O presidente articulou a volta de Marta Suplicy ao PT para ser vice na chapa em que Guilherme Boulos (Psol) disputará a prefeitura da cidade.



A assessoria do presidente afirmou que os compromissos em SP eram de cunho pessoal e que Lula não participaria do almoço entre os dois aliados, no sábado, 13.