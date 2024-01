Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/01/2024 08:54

A Mega-Sena irá sortear nesta terça-feira, 16, um prêmio acumulado de R$ 21 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso, de sábado, 13, e o prêmio ficou acumulado. Foram sorteadas as dezenas: 01 - 26 - 31 - 34 - 42 - 45.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

As apostas do concurso 2.676 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou na internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

*Com informações da Agência Brasil