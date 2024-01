Lixos são retirados de ruas de São João de Meriti nesta terça-feira (16) - Cleber Mendes / Agência O Dia

Lixos são retirados de ruas de São João de Meriti nesta terça-feira (16) Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/01/2024 16:29

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em mais três municípios do Estado do Rio de Janeiro em razão das chuvas intensas. As portarias, publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 16, reconhecem a situação dos municípios de Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis.

Desde sábado, 13, o Rio de Janeiro vem sofrendo com as fortes chuvas, com registro de mortes e desaparecimentos.

Na segunda-feira, 15, já tinha sido reconhecida emergência na própria capital, Rio, e nas cidades de Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João do Meriti.