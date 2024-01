Inscrição para o Sisu acontecerá em uma etapa, entre os dias 22 e 25 de janeiro - Juca Varella/Agência Brasil

Publicado 16/01/2024 22:47 | Atualizado 16/01/2024 22:54

A estimativa do MEC é que cerca de 1 milhão de participantes (37% dos candidatos do Enem, ou 1 em cada 3) tenham atingido nota suficiente para uma vaga em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para essa conta, o ministério levou em consideração a nota de corte de 20% do total de cursos.

Em relação ao Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares, o Inep entende que 61% dos candidatos têm nota suficiente para conseguir uma vaga. As médias gerais do Enem 2023 foram 516 pontos em Linguagens; 522 em Ciências Humanas; 497 em Ciências da Natureza; e 534 em Matemática e 641 em Redação - com 60 textos com nota mil. O resultado oficial das provas já está disponível desde esta terça, 16 - embora muitos estudantes tenham indicado dificuldades de acesso.

Inscrições

A principal novidade do Sisu é que ocorrerá apenas uma edição em 2024: todas as vagas, sejam com início no primeiro ou segundo semestre, serão ofertadas entre os dias 22 e 25. Durante a escolha, a própria universidade deverá indicar se as aulas começarão agora ou depois. O resultado será divulgado no dia 30

Outra mudança é relativa à distribuição para os cotistas, que passam a concorrer também às vagas gerais e, apenas quando essas forem preenchidas, são abertas as específicas de cotas. O valor mínimo da renda da família que se enquadra na cota social é de 1 salário mínimo per capita.