Foram acionados 40 brigadistas do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas - Reprodução

Publicado 17/01/2024 09:03 | Atualizado 17/01/2024 12:53

São Paulo - Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão industrial de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta terça-feira (16). Ao todo, 16 viaturas do Corpo de Bombeiros e 40 brigadistas foram acionados para combater as chamas. Não há o registro de vítimas.



O chamado para a ocorrência foi feito às 19h15 e, de acordo com informações dos bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 23h30. O fogo se concentrava na avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, número 800. No endereço, funciona uma fábrica de papel.

Equipes em combate ao incêndio em galpão na região de Itaquaquecetuba. pic.twitter.com/Q6azHWfShx — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 16, 2024

Segundo a Defesa Civil Municipal, o local é isolado e não oferece riscos às moradias que se encontram no entorno do galpão A causa do incêndio ainda é desconhecida.