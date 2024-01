O caso foi registrado no 2º DP de São Bernardo do Campo - Divulgação

Publicado 17/01/2024 09:45 | Atualizado 17/01/2024 09:46

São Paulo - Um homem, de 18 anos, morreu na noite desta terça-feira (16) em confronto com a Polícia Militar após uma perseguição. Seu parceiro de crime, de 23 anos, foi preso. O caso aconteceu no bairro de Paulicéia, em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os dois homens foram vistos por guardas municipais enquanto anunciavam um assalto a um pedestre na Rua Dezessete de Março. Os guardas deram ordem de parada e os dois homens fugiram em uma moto.

Quando a perseguição se afunilou para ruas menores, os dois homens desceram de moto em que estavam e seguiram fuga a pé. Um deles, de 23 anos, foi cercado e capturado pelos agentes públicos.

O suspeito de 18 anos havia se escondido em uma das casas da região. Com o apoio da Polícia Militar, iniciou-se o processo de buscas por ele. O homem foi encontrado no interior de uma residência e, segundo a SSP, fez menção de disparar nos policiais. No mesmo momento, acabou atingido por um disparo.

O resgate foi acionado e o suspeito socorrido ao Hospital de Urgência da região, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia e o Instituto Médico Legal foram acionados, e o caso foi registrado, no 2º DP de São Bernardo do Campo, como roubo e excludentes de ilicitude (legítima defesa).