Prefeitura de Acorizal, no Mato Grosso, é uma das administrações públicas envolvidas - Divulgação

Prefeitura de Acorizal, no Mato Grosso, é uma das administrações públicas envolvidasDivulgação

Publicado 18/01/2024 10:53

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realiza uma operação, nesta quinta-feira (18), para prender suspeitos de um esquema milionário de fraude. De acordo com a investigação, os criminosos lucraram R$ 21 milhões em pagamentos de guias de arrecadação de prefeituras feitas pelo Banco do Brasil.

A investigação também acontece em nove estados brasileiros e contou com a ajuda da Polícia Civil dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Amapá, Goiás e Rio de Janeiro. Foram cumpridos dez mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão.

Segundo as a PCDF, o esquema criminoso começou em janeiro de 2023 e causou um prejuízo de R$ 21 milhões a um banco. Os criminosos adulteravam o QR Code PIX das guias de arrecadação, inserindo valores significativamente menores do que o valor real da guia, de acordo com o delegado-chefe da Delegacia de Repressão aos crimes cibernéticos, Giancarlos Zuliani.

''Eles manipulavam o valor. Um exemplo, guias de R$ 5 milhões sendo pagas com R$ 0,30'', disse. Quatro grandes núcleos foram utilizados pelos criminosos para aplicar os golpes. Veja a divisão:

- Núcleo Operacional: Responsável por explorar a vulnerabilidade e efetuar os pagamentos;

- Núcleo de Prefeituras: Emissão das guias fraudulentas e repasse das verbas. Prefeituras de Morros/MA, Ubaitaba/BA, Serra do Navio/AP, Jacinto/MG e Acorizal/MT estiveram envolvidas;

- Núcleo de Intermediadores: Facilitou a comunicação entre o núcleo operacional e as prefeituras;

- Núcleo Financeiro: Utilizou empresas para permitir a retirada dos recursos ilícitos das contas das prefeituras.



De acordo com a PCDF, a operação é considerada uma das mais significativas contra crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro no Brasil.

A reportagem procurou o Banco do Brasil, que informou que "as investigações iniciaram a partir de apuração interna que detectou irregularidades as quais foram comunicadas às autoridades policiais. O Banco do Brasil colabora com as autoridades na investigação de fraudes com o repasse de subsídios no seu âmbito de atuação e possui processos estabelecidos para apuração de fraudes contra a instituição".